В Одесской филармонии пройдёт концерт «Осенний вечер»

9 ноября в Одесской филармонии музыкальный «Осенний вечер».

Уже третий год проект Михаила Ксиды собирает ценителей классической музыки в Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, чтобы холодным осенним вечером в кругу света и тепла насладиться музыкой в ​​исполнении лучших музыкантов Одессы, прикоснуться к шедеврам великих композиторов прошлого и ощутить связь времён.

В концерте прозвучат произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Брамса, Ф. Шуберта, М. де Фальи и других.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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