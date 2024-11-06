В Одесской филармонии пройдёт концерт «Осенний вечер»

9 ноября в Одесской филармонии музыкальный «Осенний вечер».
Уже третий год проект Михаила Ксиды собирает ценителей классической музыки в Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, чтобы холодным осенним вечером в кругу света и тепла насладиться музыкой в исполнении лучших музыкантов Одессы, прикоснуться к шедеврам великих композиторов прошлого и ощутить связь времён.
В концерте прозвучат произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Брамса, Ф. Шуберта, М. де Фальи и других.
Приходите к 18 часам.
Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Бунина, 15.
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