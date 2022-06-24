Музей западного и восточного искусства в Одессе приглашает в Испанию Золотого века

Испания Золотого века. Рибера, Сурбаран, Мурильо. Государство, где не садится солнце. Где цветущими красками на фоне мавританских пейзажей рождается удивительная набожность и мистическая религиозность. Где вместе сосуществует жестокий Торквемада и мечтаемая любовным томлением монашка, избыток золота и бедность городов, аскеза и набожность.

В такую Испанию приглашает Одесский музей западного и восточного искусства. А гидом в эту страну с её многообразием живописных форм и способов выразительности будет старший научный сотрудник музея Анастасия Фролкова.

Её рассказ будет посвящён истории испанского государства, его становлению и трём художникам, которые составили не только славу испанской культуре, а стали одними из символов своей современности. Суровый Хосепе Рибера, мистический Сурбаран и хрупкий Мурильо.

Музей приглашает 25 июня в 16:00.

Стоимость билетов 100 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации). Забронировать билеты можно в частных сообщениях.

Адрес: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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