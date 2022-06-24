За последние сутки в Одесской области зарегистрирован 21 пожар

За истекшие сутки в Одесской области произошёл 21 пожар.

По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, 5 пожаров зарегистрировано по Одессе и 16 — по области.

Из общего количества выездов на пожары 12 были на возгорание сухой растительности общей площадью 1,8 га.

Вчера, 23 июня, в 06:46 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Измаиле на улице Единства горит складское здание. По прибытию пожарных отделений установлено возгорание имущества и крыши складского здания. В 07:11 пожар был локализован и в 08:02 ликвидирован на общей площади 100 м2. Вероятная причина пожара – недостатки конструкции изготовления и монтажа производственного оборудования. Погибших и пострадавших нет. Ущерб – устанавливается. От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 15 спасателей.

Второй серьёзный пожар произошёл в Белгород-Днестровском районе в Каролино-Бугазе на улице Садовой. Сообщение о возгорании частного дома в Службу спасения поступило в 11:05. По прибытию отделения установлено возгорание частного одноэтажного жилого дома и рядом 2-х дворовых сооружений. В 12:02 пожар локализован и в 12:45 ликвидирован на общей площади 120 м2. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мужчины. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 12 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаза 1 единица техники и 3 человека личного состава.

В Одессе в Суворовском районе города по улице Николаевская дорога горело складское помещение. Сообщение в Службу спасения поступило в 16:48. По прибытию спасателей установлено возгорание отходов бумаги и пеллет в складском помещении. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. В 17:17 пожар был локализован и в 17:27 ликвидирован на площади 150 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается. От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 41 спасатель.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года при пожаре в квартире 5-ти этажного жилого дома по улице Мира в Измаиле погибла супружеская пара.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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