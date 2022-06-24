Озеро Сафьяны в Одесской области уменьшается на глазах

В Одесской области в результате войны озеро Сафьяны оказалось на грани уничтожения.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

22 июня начальник управления Госрыбагентства в Одесской области Никита Коренев посетил аквакультурные предприятия и специальные товарные рыбные хозяйства юга Одесской области.

В частности, Коренев встретился с директорами крупных предприятий «Придунайская Нива» и «Ново-Некрасовский», занимающихся выращиванием рыбопосадочного материала в Одесской области.

В патруле подчеркнули, что нехватка финансов – главная проблема аквакультурных предприятий. Дорогая электроэнергия, корма, сложности со снабжением в военное время загоняют предприятия во всё больший кризис.

«А с началом войны почти исчез спрос на малька и личинку. К сожалению, мы столкнулись с ещё одной проблемой, которая требует немедленного решения. Озеро Сафьяны – на грани экологической катастрофы. Субъекты хозяйствования не могут в полном объёме вести работу, потому что озеро уменьшается на глазах», — сказал начальник управления Госрыбагентства в Одесской области.

Коренев намерен обратиться за помощью в Государственное агентство водных ресурсов Украины и другие организации, чтобы спасти водоём от исчезновения.

Для справки. Сафьяны – озеро в Измаильском районе Одесской области, в низовьях реки Дунай. Площадь озера изменяется от 250 до 420 га. Температура воды летом до 25-26 ° C, зимой озеро замерзает. Вода озера используется для орошения.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Одесский облсовет направил правительству обращение для решения проблемы загрязнения озера Ялпуг.

Фото: Одесский рыбоохранный патруль/Facebook

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