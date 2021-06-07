Одесский экофестиваль призвал одесситов к чистоте и заботе о будущем

На прошедших выходных в Одессе прошёл II Международный экологический фестиваль.

Как сообщает официальный сайт города, выступивший на открытии фестиваля Одесский городского голова Геннадий Труханов отметил важность мероприятий, которые привлекают внимание к вопросам экологии, направлены на воспитание общества разумных потребителей.

«Всё, что мы сегодня делаем – мы делаем для наших детей. Хотим ли мы, чтобы они жили в чистом красивом городе, дышали чистым воздухом, пили чистую воду? Ответ очевиден. Забота о будущем — это сегодня даже не наше желание, а требование времени. Только от нас с вами зависит, каким будет будущее наших детей», — отметил мэр Одессы.

Гостей и участников фестиваля приветствовали международные партнёры экофестиваля – главный советник премьер-министра Греции по вопросам энергетики, климата, окружающей среды и восстановительной экономики, почётный директор Европейской комиссии, член ESAC-ЕБРР Георгис Кремлис, экс-руководитель фракции «Партии Зелёных» в Европарламенте Ребекка Хармс.

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич анонсировала введение со следующего учебного года экологического курса для учеников 1-11-х классов.

На площадке возле «Ракушки» в парке им.Т.Г. Шевченко были организованы локации, где каждый желающий мог сдать твёрдые бытовые отходы на переработку (пластик, полиэтилен, макулатуру, стекло, батарейки), а также ознакомиться с проектами, направленными на разумное потребление ресурсов, заботе о животном мире, зелёных насаждениях, чистоте воздуха и воды.

Отмечается, что на экофестивале работали экофуд-корд, экоярмарка, мастер-классы, лекторий. Для детей было подготовлено множество познавательных развлечений на темы окружающей среды.



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Фото: «Одесса»

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