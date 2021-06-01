Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов

1 июня Верховная Рада приняла законопроект об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине.

Согласно законопроекта №2051-1 за их распространение на территории страны можно будет получить штраф до 8,5 тысяч гривен.

За такое решение проголосовали 297 нардепов.

Документ предусматривает запрет сверхлёгких пластиковых пакетов; лёгких пластиковых пакетов, толщиной до 50 мкм; оксоразлагающихся (оксобиоразгалающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3 400 до 8 500 гривен.

Большинство статей закона заработают через полгода, а наказание за их распространение — через 9 месяцев с момента вступления его в силу.

Как сообщала Одесса News, в немецких супермаркетах с 2022 года не будут продаваться пластиковые пакеты для покупок.

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