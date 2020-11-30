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  4. В Германии с 2022 года будут запрещены пластиковые пакеты

В Германии с 2022 года будут запрещены пластиковые пакеты

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В немецких супермаркетах с 2022 года не будут продаваться пластиковые пакеты для покупок.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Der Spiegel.

За соответствующий закон, запрещающий продавать в супермаркетах пластиковые пакеты толщиной от 15 до 50 микрометров, проголосовали в Бундестаге.

В качестве альтернативы предлагают использовать корзины и тканевые сумки. Однако, в отделах фруктов всё же останутся тонкие целлофановые пакеты.

Как сообщала Одесса News, в нигерийском городе Лагос школа начала принимать пластиковые бутылки как оплату за обучение детей.

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