В Германии с 2022 года будут запрещены пластиковые пакеты

В немецких супермаркетах с 2022 года не будут продаваться пластиковые пакеты для покупок.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Der Spiegel.

За соответствующий закон, запрещающий продавать в супермаркетах пластиковые пакеты толщиной от 15 до 50 микрометров, проголосовали в Бундестаге.

В качестве альтернативы предлагают использовать корзины и тканевые сумки. Однако, в отделах фруктов всё же останутся тонкие целлофановые пакеты.

Как сообщала Одесса News, в нигерийском городе Лагос школа начала принимать пластиковые бутылки как оплату за обучение детей.