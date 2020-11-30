50 спасателей тушили пожар в многоэтажке на улице Генерала Бочарова

30 ноября в 09:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Суворовском районе Одессы, на улице Генерала Бочарова, 41, в 16-ти этажном жилом доме горит квартира.

Детали пожара сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию к месту вызова спасатели установили возгорание в квартире на 13-м этаже.

Спасатели газодымозащитной службы из дома эвакуировали 17 человек, в том числе 3 ребёнка.

Пожарные пожар локализовали пламя в 9:59 и в 10:22 пожар был полностью ликвидирован.

«В результате пожара уничтожено домашнее имущество на площади 10 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается», — сообщают пожарники.

От ГСЧС привлекались 13 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, 28 ноября на ул. Малая Арнаутская в Одессе произошло возгорание в одноэтажном здании.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области