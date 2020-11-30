С 1 декабря одесские школьники 5-11-х классов переходят на дистанционку

В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение городской комиссии ТЭБ и ЧС подготовить соответствующее решение.



Отмечается, что по состоянию на 30 ноября в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, что на 70 классов больше, чем на прошедшей неделе. Значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября.

По причине различных заболеваний в настоящее время болеют более 400 педагогов города, из них 191 – с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Большинство заболевших – преподаватели 5-11-х классов, контактирующие с большим количеством учеников разных классов.

Как сообщала Одесса News, за воскресенье в Одессе зарегистрированы 386 случаев COVID-19., в т.ч. 18 у детей. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 10 714 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 8 558 одесситов.

Видео: «Одесса»