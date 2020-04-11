Труханов: Я не хочу, чтобы самым посещаемым местом в Одессе была инфекционная больница

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендовала ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах в выходные и праздничные в Одессе и ряде райцентров.

Одесская мэрия настоятельно просит одесситов соблюдать требования карантина и рекомендации областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Одесситов просят соблюдать действующие во время карантина запреты и ограничения, установленные постановлением Кабинета Министров Украины, — говорится на официальном сайте города.

Одесситы — дети и медики, студенты и спортсмены, молодёжь и пенсионеры обратились к жителям с просьбой остаться дома и соблюдать карантин.

Мэр Одессы в видео ролике сказал: «Я не хочу, чтобы самым посещаемым местом в Одессе была инфекционная больница».

Кстати. По данным на 10 апреля на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 14 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице два человека находятся в тяжёлом состоянии, оба старше 80 лет, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких.

Шестнадцать пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

В Одесской области лабораторно подтверждены 50 случаев COVID-19.