COVID-19 в Одессе: 129 жителей находятся в тяжёлом состоянии

По данным на 14 января, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 177 пациентов с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 129 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Таковы данные на сегодняшнее утро, предоставленные Одесским областным лабораторным центром МОЗ Украины.

Отмечается, что за минувшие сутки в городскую инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19. 38 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 12 человек — в ГКБ №10, 68 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

Всего за последние сутки COVID-19 заболели 156 одесситов, 978 выздоровели.

По информации лабораторного центра, на 14 января в Одессе зарегистрированы 34 621 случай, в т.ч. 156 — за последние сутки, пять новых случаев COVID-19 у детей (три девочки и два мальчика), которые находятся на амбулаторном лечении.

На 16:00 13 января в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 335 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 978 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 28 131 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 5 903 одессита.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе, Измаиле и Черноморске.