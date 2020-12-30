COVID-19 в Украине: за сутки отмечено новых 7986 новых случаев, 243 — смертельных

7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки по состоянию на 30 декабря.

В частности, заболели 272 ребёнка и 453 медработника, сообшает на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировано 2 925 человек; летальных случаев — 243; выздоровело — 16 355 человек; протестировано 52 746 (в том числе методом ПЦР — 35 504, методом ИФА — 17 242).

Как информирует министр, за всё время пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек; выздоровело 698 190 человек; летальных случаев — 18 324; проведено ПЦР-тестов — 5 546 683.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 110 139 случаев;

— 110 139 случаев; Винницкая область — 22 242 случая;

Волынская область — 32 735 случаев;

Днепропетровская область — 58 094 случая;

Донецкая область — 35 905 случаев;

Житомирская область — 38 720 случаев;

Закарпатская область — 28 065 случаев;

Запорожская область — 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область — 43 072 случая;

Киевская область — 58 535 случаев;

Кировоградская область — 8345 случаев;

Луганская область — 10 218 случаев;

Львовская область — 60 923 случая;

Николаевская область — 30 500 случаев;

Одесская область — 70 592 случая;

— 70 592 случая; Полтавская область — 35 788 случаев;

Ровенская область — 40 672 случая;

Сумская область — 40 305 случаев;

Тернопольская область — 33 789 случаев;

Харьковская область — 68 807 случаев;

— 68 807 случаев; Херсонская область — 17 497 случаев;

Хмельницкая область — 38 833 случая;

Черкасская область — 38 696 случаев;

Черновицкая область — 39 815 случаев;

Черниговская область — 29 633 случая.

Как сообщала Одесса News, 232 человека, больных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались в Украине за предыдущие сутки, заболели 6 988 человек, в т.ч. 324 ребёнка и 337 медработников.