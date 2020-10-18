В Одесской области за сутки 210 новых больных COVID-19, умерших — 2

В Одесской области за последние сутки, состоянием на утро 18 октября, зафиксировано 210 новых случаев заражения коронавирусом.

Такие данные содержит Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Всего с начала пандемии подтверждено 18 729 случаев.

За сутки в регионе умерло 2 человека от этого заболевания, всего — 288 летальных случаев.

Выздоровело 2 857 человек. За субботу выздоровевших не зафиксировано.

Продолжают болеть 15 584 человека.

В Украине за сутки обнаружили 5 231 случай коронавируса. Всего по стране, по состоянию на 18 октября, лабораторно подтверждено 298 872 случая COVID-19.

Как видно из инфографики, наибольшее количество заболевших — в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News за предыдущие сутки в Одесской области было подтверждено 506 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Одесса News\Александр Александров

Инфографика: Укринформ