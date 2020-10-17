В Одесской области очередное увеличение количества заболевших за сутки

За минувшие сутки в Одесской области подтверждено 506 новых случаев заболевания COVID-19.

Такие данные обнародовала Система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на странице в Facebook, высказал свою тревогу «значительным скачком заболеваемости и тревожным антирекордом, который зафиксировали лаборатории Одесской области».

«Эпидемиологи всё это время призывали население соблюдать простые санитарные правила: носить маски, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей. Но, к сожалению, не все прислушались к советам и рекомендациям Минздрава (сам Куцый болен коронавирусом с 12 октября, — ред.). Поэтому на территории Одесской области усиливаются карантинные ограничения.

Глава ООГА сообщил, что с 19 по 23 октября 255 учреждений общего среднего образования будут находиться на каникулах, 463 учреждения приняли решение организовать обучение с использованием дистанционных технологий. Учреждения профессионального и профессионально-технического образования перешли на дистанционную форму работы до 15 ноября. «Такие меры необходимы для недопущения распространения заболеваний среди учащихся и педагогов», — пишет Куцый.

Он напомнил, что Кабинет Министров Украины обновил деление на зоны адаптивного карантина в Одесской области, согласно которого в «красную» зоны попали город Беляевка и весь Татарбунарский район.

«К сожалению, из-за неустойчивой эпидемической ситуации в этих местах будет прекращена работа учебных заведений (переход к дистанционному обучению), фитнес-центров и ТРЦ. Общественный транспорт продолжит свою работу при условии соблюдения санитарных норм», — констатировал Максим Куцый.

Согласно статистике, на 17 октября в Одесской области зарегистрировано 18 519 заболевших коронавирусом с начала пандемии, 286 умерших (за сутки 7) от этой заразы, выздоровели 2 857 человек (4 — за сутки). Продолжают болеть 15 376 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине за последние сутки также установлен COVID-рекорд — 6 410 новых случаев.