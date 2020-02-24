В Одессе на прошедшей неделе родились 211 малышей

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, что на 20 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю также пополнили две двойни.

«Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное превосходство над девочками — на свет появились 112 маленьких одесситов и 99 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского родильного дома №5, где увидели свет 54 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родился 191 малыш.