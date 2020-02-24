В Одессе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, коронавируса нет

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на минувшей неделе снизилась на 5%, по сравнению с предыдущей неделей.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», всего за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4595 одесситов, из которых 67,4% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Снижение заболеваемости отмечено как среди взрослого населения, так и у детей.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидемического порога и соответствует сезонному уровню для данного времени года.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Ни один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на данный момент не зарегистрирован как в Одессе, так и в целом по Украине.

Отмечается также, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе составила 116 случаев, из которых 62,1% — дети, преимущественно в возрасте 1-4-х лет.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 14 проб на санитарно-микробиологические показатели и 14 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.