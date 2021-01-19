В Одесской области за сутки втрое больше заболевших, 22 умерших от COVID-19

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 453 случая заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (248).

Общее количество заболевших — 79 010 (47 121 женщина и 31 889 мужчин).

В числе заболевших за сутки 28 детей, 17 медицинских работников.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 853 ребёнка и 2 574 медработника.

Летальность составляет по региону 1 262 (+22 за сутки) человек: Одесса — 634 (+14), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 48, Измаил — 61, Подольск — 7, Теплодар — 2 (+1), Черноморск — 41 (+2), Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 29, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 31, Беляевский — 46, Болградский — 37 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 31(+1), Килийский — 20, Кодымский — 14, Лиманский — 36 (+2), Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 31 (+1), Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8. Татарбунарський – 10, Захарівський – 2, Ширяївський – 8).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 19 января:

Одесса — 35 405 (дети — 1 577, медработники — 909)

— 35 405 (дети — 1 577, медработники — 909) Балта — 725 (дети — 13, медработники — 61)

г.Белгород-Днестровский — 1 236 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 529 (дети — 147, медработники — 139)

— 4 529 (дети — 147, медработники — 139) Подольск — 549 (дети — 34, медработники — 39)

Теплодар — 350 (дети — 16, медработники — 13)

Черноморск — 3 767 (дети — 203, медработники — 48)

— 3 767 (дети — 203, медработники — 48) Южный — 1 830 (дети — 91, медработники — 25)

Ананьевский район — 350 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 345 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 426 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 343 (дети — 103, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 637 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 097 (дети — 197, медработники — 200)

Болградский — 2 511 (дети — 139, медработники — 101)

В.Михайловский — 497 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 378 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 807 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 687 (дети — 117, медработники — 49)

Килийский — 1 333 (дети — 57, медработники — 69)

Кодымский — 462 (дети — 20, медработники — 16)

Лиманский — 3 363 (дети — 194, медработники — 128)

Любашевский — 644 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 460 (дети — 42, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 180 (дети — 189, медработники — 74)

Окнянский — 549 (дети — 14, медработники — 11)

Подольский — 1 858 (дети — 109, медработники — 94)

Раздельнянский — 1 161 (дети — 39, медработники — 60)

Ренийский — 842 (дети — 38, медработники — 60)

Савранский — 575 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 879 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 831 (дети — 48, медработники — 22)

Татарбунарский — 975 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 426 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 137 885 (533 за сутки). Проведённых ПЦР-тестирований всего 352 780 (за сутки — 1 402).

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки лабораторно были подтверждены 150 случаев COVID-19, умерших не было, тестирований методом ИФА не было проведено ни одного, ПЦР-тестов — 691.