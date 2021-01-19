Пострадавшему при пожаре в одесском отеле Аrcadia Аpartments нужна пересадка кожи

Гражданин Украины, который пострадал во время пожара в одесском отеле Аrcadia Аpartments 17 января, находится в стабильно тяжёлом состоянии, ему необходима пересадка около 50% кожи.

Об этом Укринформу рассказал заведующий ожоговым отделением одесской горбольницы №10 Александр Ставратий.

«Одного из пострадавших в результате пожара в гостинице доставили в нашу больницу в 22 часа, а второго — в 23 ч. 30 мин. 21-летнему и 47-летнему пациентам поставлен диагноз «ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом». Кроме, того у старшего из них выявлены ожоги кожи 2-й степени, необходима будет пересадка около 50% кожи», — отметил Ставратий.

По его словам, сразу после госпитализации медперсонал отделения предоставил пациентам необходимую противоожоговую помощь. Сейчас состояние 21-летнего студента вуза средней тяжести, а 47-летний пациент находится в стабильно тяжёлом состоянии в блоке интенсивной терапии ожогового отделения.

Как сообщала Одесса News, 17 января на улице Посмитного, 10/12 в Одессе произошёл пожар в здании, на фасаде которого была гостиничная вывеска Аrcadia Аpartments. В огне погибли двое постояльцев, ещё трое были госпитализированы.

Владельца гостиницы пока опрашивают следователи полиции в рамках открытого уголовного производства по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Восьмерых постояльцев гостиницы работники мэрии поселили после пожара в отель «Адмирал».

Одесские власти после пожара в Аrcadia Аpartments решили проверить состояние пожарной безопасности и условий проживания постояльцев в таких заведениях города, как хостелы и частные отели.