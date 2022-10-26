Максим Марченко обсудил проблемы беженцев с координатором ООН

25 октября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу со старшим полевым координатором Агентства ООН по делам беженцев Пьером Камар.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации, стороны обсудили текущее состояние реализации программ ООН в Одесском регионе, в частности, о предоставлении гуманитарной помощи в форме непродовольственных товаров и строительных материалов, многоцелевой денежной помощи, улучшении условий на международных пунктах пропуска.

Отмечается, что отдельным пунктом затронули и планы подготовки к зиме, определили те сферы, на которых координатор ООН может сосредоточить дополнительно своё внимание, поддерживая Одесскую область.

В частности, Максим Марченко отметил, что в настоящее время в области ведётся активная работа по подготовке и оснащению пунктов обогрева для населения в случае возникновения проблем в работе энергетической инфраструктуры региона.

В свою очередь, Пьер Камар поинтересовался, что необходимо для обеспечения работы таких пунктов обогрева и пообещал поддержку.

Старший полевой координатор Агентства ООН по делам беженцев также сообщил, что ими запланировано обеспечить ещё около 30 тысяч внутренне перемещённых лиц в Одесской области непродовольственными товарами на зимний период, а также около 25 тысяч получат денежную помощь. Также стороны планируют подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве между Одесским ОВД и Координатором ООН.

Как сообщала Одесса News, 19 августа 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш посетил Одессу и провёл ряд деловых встреч.

Фото: ООВА

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