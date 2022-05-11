ВСУ сбили над Одесской областью крылатую ракету

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ 11 мая сбили крылатую ракету российских оккупантов над Одесской областью.

Об этом в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ООВА) Сергей Братчук.

«Одесская область. Силами ПВО уничтожена вражеская ракета. Спасибо ВСУ», – написал он.

В оперативном командовании «Юг» уточнили: ракету сбили над Чёрным морем.

«По Одесской области нанесён очередной ракетный удар. С вражеского самолёта выпущена крылатая ракета, которая над морем метко сбита силами ПВО», – отметили украинские военные, их цитирует в Telegram официальный сайт Одессы.

Как сообщала Одесса News, с начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились. Так, только 28 апреля были сбиты три из трёх ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлётную полосу.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля. Вечером российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Одессе, в результате чего в городе загорелся торговый центр «Ривьера».

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