Шарль Мишель укрывался в бомбоубежище во время ракетного обстрела Одессы

Находившиеся с визитом в Одессе 9 мая президент Европейского Совета Шарль Мишель и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попали под ракетный обстрел.

Об этом глава правительства написал в Теlegram.

«Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня — прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что вследствие таких бомбардировок гибнут мирные люди.

Глава правительства также отметил, что политикам пришлось перейти в бомбоубежище.

«Каждую минуту в бомбоубежище использовали для обсуждения совместных действий: как остановить Россию и отстроить Украину. Благодарен за визит настоящему другу Украины», — написал Шмыгаль.

Шмыгаль и Мишель посетили разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трёхмесячная девочка, её мама и бабушка.

«Ужасное горе, которое пришло в эту и ещё тысячи украинских семей. Должны остановить Россию и привлечь её к ответственности. Европейский Союз вместе с нами в этой борьбе», — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, 9 мая Мишель и Шмыгаль посетили Одесский порт.

Фото и видео: Кабмин

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