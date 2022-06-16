MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. На фронте погиб морпех из Одесской области Сергей Гажий, светлая ему память

На фронте погиб морпех из Одесской области Сергей Гажий, светлая ему память

-свеча1.jpg

Морпех из Балты Одесской области Сергей Гажий погиб на войне во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Балтская городская территориальная громада в Facebook.

Сергею Гажию был 51 год. Он жил в селе Сенное. Служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты в Николаевской области. Погиб во время исполнения боевого задания в зоне проведения военных действий. В память о погибшем герое в Балтской громаде объявили день траура.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 13 июня Сафьяновская община Измаильского района провела в последний путь 33-летнего жителя Броски Василия Омельченко, погибшего 2 июня вблизи посёлка Луганское Бахмутского района Донецкой области, защищая нашу страну от агрессора.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 315

Смотрите также...

scroll to top