На фронте погиб морпех из Одесской области Сергей Гажий, светлая ему память

Морпех из Балты Одесской области Сергей Гажий погиб на войне во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Балтская городская территориальная громада в Facebook.

Сергею Гажию был 51 год. Он жил в селе Сенное. Служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты в Николаевской области. Погиб во время исполнения боевого задания в зоне проведения военных действий. В память о погибшем герое в Балтской громаде объявили день траура.

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