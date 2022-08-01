От удара ракеты в Николаеве погиб Герой Украины Алексей Вадатурский, светлая память

В результате ночных обстрелов Николаева 31 июля погиб украинский бизнесмен, гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона бесценен. Так много сделано – так много можно было сделать…», – написал Ким.

Как сообщала Одесса News, в бою на юге Украины погиб Половенко Валентин – доброволец ВСУ, матрос 18-го отдельного батальона морской пехоты, житель Одесской области.

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