Ночь в Одессе прошла без обстрелов

Ночь в Одессе и Одесской области прошли без ракетных обстрелов врага.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своём Telegram-канале.
Спикер ООВА отметил, что силы обороны тренируются, совершенствуют систему защиты региона.
«На Южном направлении есть определённые успехи. Враг терпит потери», — сказал Братчук.
Он также поздравил зенитчиков, охраняющих небо Одесской области, с награждением Почётным знаком Президента Украины «За мужество и отвагу».
Представитель облвоенадминистрации поблагодарил аграриев Одесской области за упорный труд по сбору урожая, который проходит в трудных условиях. «Украина готова задействовать альтернативный план экспорта зерна», — сказал Братчук.
Каксаясь военных гроз для одесситов, Братчук проинформировал, что в Чёрном море сегодня находятся три носителя крылатых ракет типа «Калибр».
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