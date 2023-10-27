В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Байков, светлая ему память

28 августа в Измаиле провели в последний путь стрелка пехотной роты солдата Сергея Байкова, героически погибшего за свободу и независимость Украины при исполнении своего военного долга в бою против российских оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Сергей Байков учился в одиннадцатой школе Измаила, получил профессию слесаря, был востребованным специалистом.

Ограниченно годный по состоянию здоровья к военной службе, в начале полномасштабной агрессии России против Украины пошёл в военкомат – и уже 15 марта 2022 года приступил к защите родной земли. Дома не знали, где именно он находится, а на вопрос «Ты как?» Сергей отвечал: «Всё ок».

Когда он лечился после ранения, в госпиталь приехала сестра, и они долго разговаривали о планах на будущее после Победы. Дел и мечтаний было много – как и желание общаться с дочерью и сыном… После ранения его должны были оставить в тылу, но солдат Байков вернулся на «ноль»: обострённое чувство справедливости побудило Сергея быть там, где и должен быть гражданин во время войны за родную землю и свою страну.

23 августа стрелок пехотной роты погиб.

Похоронили Героя на Аллее славы на Новом кладбище в Измаиле.

Одесса News информировала, что 25 августа жители Саврани Одесской области провели в последний путь своего земляка — Владислава Водвуда, погибшего 15 августа в результате миномётных обстрелов, выполняя боевое задание по защите Родины в районе населённого пункта Клещиевка Донецкой области.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

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