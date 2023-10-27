Одесский инженер разработал бюджетные аналоги антидронового оружия

В Одессе инженер Альберт Вирнин спроектировал антидроновые ружья и окопные аппараты радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Устройства изобретатель производит вместе со своей семьёй и готовое оружие передаёт украинским защитникам через волонтёров.

Об этом инженер-конструктор Альберт Вирнин рассказал во время брифинга в Media Center Odesa, сообщает Укринформ.

Отмечается, что конструктор спроектировал и производит антидроновые ружья и устройства купольного типа, по-другому – окопники или окопные РЭБы – они создают вокруг себя купол, который прекращает работу вражеского дрона.

«Управляемые дроны можно назвать «умными»: о них можно сказать, что это маленький компьютер, который сейчас скинет на вашу голову гранату или другую взрывчатку. Они коварны, их можно заметить только когда они близки — за 250-300 метров, именно они очень опасны, поэтому задача современных антидроновых технологий – это возможность остановить и уничтожить именно такие управляемые БпЛА”, – отметил инженер.

По словам Вирнина, на сегодняшний день в украинском войске работают антидроновые расчёты: один боец анализирует информацию и высчитывает вражеский дрон, а другой потом его сбивает, но когда есть третий боец с ещё одним антидроновым ружьём, тогда результаты гораздо лучше.

Изобретатель изготовил уже несколько единиц антидронового оружия и устройств купольного типа. Всё это он делает в Одессе вместе со своей семьёй, когда военные просят подобные устройства через волонтёров.

Себестоимость одного переносного антидронового ружья — до 2 тысяч долларов. Кстати, цены на антидроновые ружья от официальных производителей превышают 10 тысяч долларов США.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа 2023 года заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 км.

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