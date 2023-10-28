Ночью Армия обороны Израиля приступила к сухопутной операции в секторе Газа

Ночью Армия обороны Израиля приступила к сухопутной операции на территории сектора Газа.

Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа после того, как боевики террористической организации ХАМАС отказались отпустить всех захваченных ими заложников в ходе нападения 7 октября, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Axios.

В Газе удерживают 210 заложников, но эта цифра не окончательная, поскольку военные изучают новую информацию о пропавших без вести, сообщали в Минобороны Израиля (ЦАХАЛ).

27 октября глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, а палестинцы сообщили о появлении в регионе танков ЦАХАЛ.

По информации Армии обороны Израиля, во время ночной наземной операции в секторе Газа произошёл ряд стычек с боевиками ХАМАСа, несколько из них были убиты. Также уничтожена инфраструктура, принадлежавшая террористической группировке.

Наземная операция продолжается, пехота, инженерные войска и танки ЦАХАЛа остаются в секторе Газа. Армия обороны Израиля назвала этот рейд «расширенной наземной операцией», а не полноценным наземным наступлением.

ВВС Израиля нанесли удары по около 150 подземным объектам, принадлежащим ХАМАС, сообщает Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ. Вчера вечером в Газе исчезли интернет и телефонная связь.

Одесса News информировала, что 7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и захватили в плен заложников. Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию и перешёл в состояние войны. 9 октября армия Израиля вернула контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. В результате атаки ХАМАС погибли примерно 1400 израильтян, а в результате ударов Израиля по состоянию на 27 октября в секторе Газа погибли более 7,3 тыс. человек.

По последним данным, жертвами нападения ХАМАС на Израиль стал 21 гражданин Украины.

27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, её поддержали 120 стран. В Израиле назвали е «отвратительной» и категорически отвергли призыв к прекращению огня. «Израиль намерен ликвидировать ХАМАС», – заявил глава МИД страны Эли Коэн.

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