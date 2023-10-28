Отец Василия Ломаченко помогает Александру Усику готовиться к боям

Отец белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко — Анатолий Ломаченко и украинский боксёр Александр Усик проводят тренировки онлайн.

Об этом рассказал украинский боксёр сверхтяжёлого веса Александр Захожий.

«Обычно он (Ломаченко, — ред.) не находится в кемпе, но какие-то тренировки они проводят онлайн и работают. Ну, у Александра очень хорошая команда, и они работают на результат, как мы видим. Поэтому я считаю, что там работают не только те, кто находятся лично с Усиком», – сказал Захожий.

Александр Усик прилетает в субботу 28 октября на бой Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну Последнему к поединку помогал готовиться Захожий, — сообщил XSPORT.

Одесса News информировала, что авторитетный американский журнал The Ring, посвящённый боксу, обновил мировой рейтинг P4P (pound-for-pound – лучшие боксёры независимо от весовой категории), согласно которому Василий Ломаченко занимает 10-е место, а Александр Усик сохранил 3-ю позицию.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy