Турнир по кулачному бою под открытым небом пройдёт в Одессе впервые в Украине

23 сентября впервые в Украине турнир по кулачному бою «Under Fight League» под открытым небом пройдёт в живописной Одессе — на пляже «Дельфин-2».

Невероятная локация с видом на Чёрное море! Under Fight League – это театр спорта и зрелища, в котором собраны самые опытные бойцы на голых кулаках из Украины и дружественных стран.

Вас ждут 6 зрелищных поединков, которые не оставят равнодушными ни одного человека, ведь каждый бой – это настоящий театр эмоций, заставляющий стыть кровь в жилах.

В главном поединке вечера сойдутся представитель Одесской школы кулачного боя Калайджан Альберт и молодой нокаутер из Житомира — Гаврилюк Алексей.

На ринг возвращаются настоящие звёзды кулачных боёв Украины, непобедимые Павлов Павел и Широков Алексей, чьи бои видел каждый фанат кулачного спорта.

Будет проведён благотворительный розыгрыш футболки супертяжа Александра Усика.

Стоимость билетов от 500 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

Адрес: пляж Дельфин, 2

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