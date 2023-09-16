Василий Ломаченко занимает 10-е место в авторитетном рейтинге

Авторитетный американский журнал The Ring, посвящённый боксу, обновил мировой рейтинг P4P (pound-for-pound – лучшие боксёры независимо от весовой категории).

Как сообщает официальный сайт издания, пишет Укринформ, боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко занимает 10-е место в рейтинге, а украинский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в сверхтяжёлом весе украинец Александр Усик сохранил 3-ю позицию.

ТОП-10 рейтинга P4P:

1. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)

2. Наоя Иноуэ (Япония, лёгкий вес)

3. Александр Усик (Украина, сверхтяжёлый вес)

4. Канело Альварес (Мексика, второй средний вес)

5. Дмитрий Бивол (Россия, полутяжёлый вес)

6. Эррол Спенс (США, полусредний вес)

7. Дэвин Гейни (США, лёгкий вес)

8. Джервонта Дэвис (США, лёгкий вес)

9. Теофимо Лопес (США, первый полусредний вес)

10. Василий Ломаченко (Украина, лёгкий вес).

Одесса News информировала, что 21 мая 2023 года в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между абсолютным чемпионом в лёгком весе американцем Девином Хэйни и Василием Ломаченко, по итогам которого судьи отдали победу Девину Хэйни со счётом: 116-112, 115-113, 115-114.

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