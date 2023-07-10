Одесская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Уимблдонского турнира

Одесситка Элина Свитолина (WTA, 76) обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (WTA, 20) в четвёртом круге Wimbledon 2:6, 6:4, 7:6 (9).

Об этом сообщает XSPORT.

Почти 3 часа сражалась на корте одесситка, сделав 8 эйсов и реализовав 3 брейк-поинта из девяти. Белоруска 4 раза подала навылет, сделала 4 брейка и 8 «двойных». Это была шестая встреча теннисисток – Свитолина выиграла впервые.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с первой ракеткой мира, полькой Игой Швентек.

Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль в паре с австралийкой Дарьей Севилл проиграли во втором круге «Уимблдона». Байндль и Севилл уступили паре У Фансэнь и Чжу Линь — 4:6, 3:6.

Таким образом, Екатерина покидает Уимблдонский турнир.

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