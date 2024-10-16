Президент Никарагуа: «Зеленский и Нетаньяху — порождения дьявола и Гитлера»

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского президента Владимира Зеленского и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «порождениями дьявола и Гитлера».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на никарагуанские СМИ, пишет Главком.

«Израильское правительство возглавляет премьер-министр, являющийся порождением дьявола. Почему? Потому что он проводит политику террора и Гитлера. Премьер-министр Израиля – Гитлер … так же, как и президент Украины – ещё один нацист, ещё один сын Гитлера, желающий привлечь НАТО к войне против Российской Федерации», – выдал президент Никарагуа.

Примечательно, что Кремль активно продвигает нарратив о «нацистах в Украине», чтобы оправдать своё вторжение. Никарагуа, имеющая продолжительные связи с Москвой ещё со времен холодной войны, также поддерживает эту риторику.

В 1979 году Советский Союз поддержал левые повстанческие силы под руководством Даниэля Ортеги, свергших предыдущий режим в Никарагуа. Даниэль Ортега, вновь ставший президентом в 2007 году, известен своим авторитаризмом, подавлением политических оппонентов и контролем над государственными институтами.

На прошлой неделе Никарагуа официально разорвала дипломатические отношения с Израилем, назвав правительство Нетаньяху «фашистским» и «геноцидным». Никарагуа также одним из первых признала палестинскую государственность в 1988 году.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции против лиц, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.

В феврале 2021 года Украина ввела санкции против Никарагуа после того, как посол этой страны в России без согласования с Киевом посетил оккупированный Крым и открыл почётное консульство с резиденцией в Симферополе.

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