Оружие врага: гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», успешно сбитая ПВО ВСУ

РФ применила для удара по Киеву 7 февраля новую противокорабельную ракету «Циркон».

Об этом сообщают специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Отмечается, что эксперты института изучили маркировку на частях и обломках, провели идентификацию узлов и деталей сбитой ракеты и пришли к выводу, что ею была российская ракета 3М22 «Циркон» — самое секретное российское оружие, противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, принятая на вооружение Россией в январе 2023 года.

Враг заявлял о следующих характеристиках ракеты: дальность — 600-1500 км, скорость до 8-9 Мах, масса боевой части около 300-400 кг, длина 8-10 м.

Эксперты отметили, что микроэлектроника в обломках ракеты сохранилась плохо и практически не поддаётся анализу из-за физических повреждений. Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако украинские эксперты утверждают, что оружие не отвечает заявленным врагом тактико-техническим характеристикам.

«Маркировка на обломках ракеты указывает на дату производства её составляющих компонентов – 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил испытать ядерное оружие на полигоне на острове Новая Земля (РФ), чтобы «напугать Запад».

Фото: Киевский НИИ судебных экспертиз

Инфографика: Укринформ

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