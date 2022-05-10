Россия распространяет фейк, будто в одесском ТЦ «Ривьера» был военный склад

После ракетных ударов по Одессе 9 мая, пропагандистские СМИ России начали распространять информацию о том, что в разбомбленном торговом центре «Ривьера» был склад военного оружия, почему он якобы и стал мишенью для российских военных.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Теlegram.

«Фейк. После ночных ракетных ударов по Одессе пропагандистские СМИ России начали распространять информацию о том, что «одесский ТЦ «Ривьера», по которому был нанесён удар, использовался как склад вооружения западного производства», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 9 мая вражеские ракеты попали в один из одесских торговых центров и склад готовой продукции товаров ширпотреба.

Видео: «Одесса»

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