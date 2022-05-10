Во время «затяжного» комендантского часа в Одессе задержали диверсантов

Правоохранители задержали во время продлённого комендантского часа в Одессе нескольких нарушителей – вероятных диверсантов и корректировщиков огня. Удалось предотвратить скопление людей, которых могли обстрелять российские военные.

Об этом сообщает в Facebook представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Продлённый комендантский час в Одессе дал свои результаты: удалось предотвратить массовое скопление граждан в людных местах, где их мог подвергнуть обстрелу враг. В то же время полиции удалось задержать нескольких человек, подозреваемых в причастности к сотрудничеству с рашистами. Их сейчас проверяют. Среди них, возможно, есть корректировщики вражеского огня», – отметил Братчук.

Представитель ОВА добавил, что оправдался худший прогноз по наращиванию вражескими войсками ракетных ударов по региону. В результате очередного ракетного обстрела есть раненые и погибшие, разрушены объекты инфраструктуры.

«Уничтожать врага в небе, море, на суше – наша главная задача», – подчеркнул Братчук.

По информации Болградской районной военной администрации в Facebook , в Арцызской, Теплицкой и Павловской громадах Одесской области правоохранительные органы и спецслужбы проводят плановые контрдиверсионные мероприятия.

Отмечается, что мероприятия проводятся в целях защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения; выявления и обезвреживания диверсионных групп РФ; отработки других задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения.

Жителей призывают быть сплочёнными и готовыми ко всем возможным ситуациям, максимально содействовать проведению контрдиверсионных мероприятий.

Как сообщала Одесса News, в результате обстрела Одесчины семью ракетами, выпущенными 9 мая самоё`тами российской стратегической авиации, был разрушен ряд гражданских зданий, не имеющих отношения к военной инфраструктуре, один человек погиб и пятеро ранены.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары, возникшие в результате вражеского обстрела торгово-развлекательного центра в с. Фонтанка Одесского района и в Суворовском районе Одессы.

Фото: Болградская РВА\Facebook

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