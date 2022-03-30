Бои в Одесской области — такой фейк распространяет враг

Вражеские пропагандисты, именующие себя «вольными гражданами — жителями Одессы», распространяют в соцсетях очередное фейковое видео, снятое на территории России, тщетно силясь создать впечатление, что якобы воюют с ВСУ в Одесской области.

Однако украинские военные уже вычислили реальное место съёмки фейковых боёв, сообщил в Теlegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесса. Фейкомётные «партизаны» снова вылезли…», — отметил Братчук, напомнив, что ранее предупреждал об ожидаемых фейковых вбросах врага в информационное пространство.

По его словам, некоторые бойцы из вымышленной организации «Вольные граждане — жители Одессы» сделали «где-то на Урале видеозапись и распространяют её в пабликах, силясь создать впечатление, что якобы воюют на территории Одесской области».

Представитель ООВА призвал пользователей соцсетей не переживать, «фильтровать информацию» и доверять только сообщениям из официальных источников.

Как сообщала Одесса News, 27 марта российские пропагандисты распространяли в информпространстве фейковый вброс о якобы заминировании здания Одесского академического театра оперы и балета.

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