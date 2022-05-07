Вечером 6 мая российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Одесской области

Вечером 6 мая российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко во время видеообращения, опубликованного на его канале в Telegram.

«Под вечер противник осуществил ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет», – сказал он.

Марченко призвал доверять официальным источникам информации.

Как сообщала Одесса News, с начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, 5 мая в Белгород-Днестровском районе силы противовоздушной обороны Украины обезвредили российскую ракету, которой враг планировал нанести удар по инфраструктуре.

28 апреля были сбиты три из трёх ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребёнок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются «расшатать ситуацию на границах», так как им нужно «продать» россиянам хотя бы маленькую «победу» к 9 мая.

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