Вражина снова обстреляла мост через Днестровский лиман

В Одесской области 27 апреля российские войска снова ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщает в Теlеgram глава правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

«Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области», — говорится в сообщении.

По словам Камышина, пострадавших железнодорожников нет. Степень поражения инфраструктуры смогут определить по окончании воздушной тревоги.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук также подтвердил ракетный удар.

«Одещина. Повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Мост подвергся разрушению», — написал он в Telegram.

Как сообщала Одесса News, 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области и попали в мост через Днестровский лиман.

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