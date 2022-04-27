Минута молчания: Одесса прощается с погибшими от ракетного удара

В результате обстрела российскими оккупационными войсками Одессы 23 апреля погибли вице-чемпионка Южного региона по бодибилдингу Людмила Чернецкая и её муж Богдан.

Об этом Общественному сообщила начальник управления физической культуры и спорта Одесской областной администрации Валентина Кольчак.

Подруга погибшей Вероника Кас написала 25 апреля в Instagram, что Чернецкая была беременна.

«В одну секунду мы потеряли вас. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребёнка и жизнь только начиналась. России нет прощения. Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!» – отметила Кас.

Людмила в центре

По информации Одесского горсовета, прощание с погибшими от ракеты агрессора одесситами — маленькой Кирой Глодан, её мамой и бабушкой состоится сегодня, 27 апреля, с 11:00 до 12:30 в Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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