Минута молчания: Одесса прощается с погибшими от ракетного удара

В результате обстрела российскими оккупационными войсками Одессы 23 апреля погибли вице-чемпионка Южного региона по бодибилдингу Людмила Чернецкая и её муж Богдан.
Об этом Общественному сообщила начальник управления физической культуры и спорта Одесской областной администрации Валентина Кольчак.
Подруга погибшей Вероника Кас написала 25 апреля в Instagram, что Чернецкая была беременна.
«В одну секунду мы потеряли вас. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребёнка и жизнь только начиналась. России нет прощения. Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!» – отметила Кас.
По информации Одесского горсовета, прощание с погибшими от ракеты агрессора одесситами — маленькой Кирой Глодан, её мамой и бабушкой состоится сегодня, 27 апреля, с 11:00 до 12:30 в Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
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