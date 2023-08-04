После атаки на Новороссийск Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассмотрен ряд вопросов, среди которых – применение высокоточного оружия.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Напряженная трёхчасовая Ставка. Много вопросов, требовавших особого внимания. Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский. Наступательные и оборонные операции, обеспечение, логистика. «Зерновой коридор». Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем наибольшее количество государств региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности», – написал он по итогам заседания.

По словам Зеленского, обсуждалось также развитие украинского военно-промышленного комплекса, с докладом выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Максимально упрощаем процедуры наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами», – добавил Зеленский.

Также на Ставке проанализировано применение высокоточного оружия. «Сейчас не время озвучивания деталей. Но результатами удовлетворены», — написал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. В 2022 году Зеленский провёл 45 заседаний Ставки, последнее прошло 27 июля в Днепре.

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