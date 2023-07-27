Зеленский в Днепре провёл выездное заседание Ставки Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепр.
«Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск «Таврия». Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий», – написал он утром 27 июля в Telegram.
Зеленский сообщил, что на заседании Ставки с докладами выступили главком ВСУ Валерий Залужный, командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский, командующий ОСУВ «Хортица» Александр Сырский.
О данных разведки рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады заместителя министра обороны Замлинского и командующего силами логистики Гуляка. Результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учётом будущих поступлений – командующий Воздушными силами Олещук», – добавил Зеленский.
Кроме того, он сообщил, что завершается всеобъемлющая проверка территориальных центров комплектования (военкоматов).
«Одиннадцать областей – на особом контроле», – подчеркнул президент.
Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. В течение 2022 года Зеленский провёл 45 заседаний ставки, последнее в этом году состоялось 24 июля.
Фото: ОПУ
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