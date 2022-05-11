Футболисты «Черноморца» провели открытую встречу с бежавшими от войны детьми

«Черноморец» провёл открытую тренировку с бежавшими от войны детьми.

Как сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец», Мариуполь, Херсон, Краматорск, Попасная, Николаев — далеко не полная география почти двух десятков участников необычной открытой тренировки, которая состоялась на базе футбольного клуба «Черноморец».

Отмечается, что дети, вынужденно ставшие внутренними переселенцами, выполняли упражнения и играли в футбол вместе с игроками основного состава «чёрно-синих» и представителями молодёжной команды «Черноморца».

В частности, к положительному и полезному мероприятию присоединились Евгений Паст, Даниил Варакута, Илья Путря, Иван Бобко, Андрей Штогрин, Максим Брагару. Тренировочным процессом руководили помощники Романа Григорчука Игорь Касьяненко и Алексей Гай.

После тщательной разминки ребята приняли участие в футбольном турнире. Четыре команды — «Юго-Восток», «Байрактар», «Мариуполь» и «Краматорск» — сыграли друг с другом.

В матчах было место всему: яркие голы, сейвы юных голкиперов, а также, что не менее важно, бодрое настроение, радостный блеск в глазах и улыбки.

Тренеры «Черноморца» подготовили для маленьких гостей интересные конкурсы, подарки, памятные сувениры и самое главное, что получили все участники — это удовольствие от проведенного времени.

«Именно такие мероприятия помогают всем нам в это очень непростое время», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, два футболиста из Болгарии одесского «Черноморца» покинули команду и Украину из-за войны.

Фото: ФК «Черноморец»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod