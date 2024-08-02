Олимпиада-2024: У Украины две медали

По итогам шести дней XXXIII летних Олимпийских игр в Париже (Франция) разыграно 90 комплектов наград.

Обладателями медалей уже стали представители 50 стран.

В активе сборной Украины 2 награды – «бронза» Ольги Харлан в фехтовании на саблях и «серебро» Сергея Кулиша в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки с трёх положений.

Лидером медального зачёта Олимпиады является сборная Китая (11 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград). На второе место поднялась национальная команда США, тройку замыкает Франция, — сообщает XSPORT.

Сергей Кулиш

Ольга Харлан

Украина располагается на 35 строчке.

Олимпиада завершилась для представителей одесского региона — теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, футболистов Максима Брагару и Владимира Салюка.

Олимпийскую борьбу продолжают одесские саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая (в командных соревнованиях), мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, борец из Тарутино Василий Михайлов.

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