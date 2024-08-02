2 августа из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

Часть одесситов 2 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Варненская, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12а, 12Б, 13, 13/корп.1, 15, 15а, Г. Петрова, 5 — 27 (нечётные), Ивана и Юрия Лип, 23 — 41 ( нечётные), Инглези, 12, 12/корп.2,3, 14, 15а, 16, 18, Космонавтов, 17, 19/корп.1, 2, 3, 21/корп.3,4, 38 — 68 (парные), пер. Вишневского 13/корп.1. Работы до 17:00.

Северные РЭС: 2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27, 7-я Пересыпская, 8 — 22 (парные), 23 — 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 50а, Виканера и Ларсена (Восьмого марта), Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81, Карышковского, Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й Черноморский, пер. 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-7, 8/1, 10. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy