В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Мазурин, светлая ему память

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении оборвалась жизнь жителя села Дмитровка Городненской громады Болградского района Одесской области, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Романа Игнатова.

Об этом сообщили в Болградской райгосадминистрации.

Роману было 30 лет. 26 июля 2024 года, оказывая медицинскую помощь раненым солдатам в горячих точках, Роман Игнатов с побратимами попал под вражескую артиллерию. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

У Романа остались сын и жена.

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Фото: Болградская РГА/Facebook

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