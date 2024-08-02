В Турции спустили на воду украинский корвет «Гетман Иван Выговский», была Зеленская 

1 августа в Стамбуле был спущен на воду новый корвет Украины «Гетман Иван Выговский».

Об этом сообщили пресс-службы Минобороны Украины и Военно-морских сил ВСУ.

В мероприятии приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, первая леди Елена Зеленская, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, лидер крымскотатарского народа, нардеп от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.

«Корветы «Гетман Иван Выговский» и «Гетман Иван Мазепа», которые из-за российской агрессии строились в Турции, оснащены самым современным вооружением и станут весомым дополнением к нашему флоту, повышая обороноспособность Украины», – заявил министр обороны.

Он подчеркнул, что Украина «уже сломала доминирование российского флота на море, уничтожив десятки судов», и продолжает активно расширять возможности украинских ВМС в Чёрном и Азовском морях.

В ВМС ВСУ добавили, что «крёстной матерью» корвета, как и в случае с первым кораблём типа Ada «Гетман Иван Мазепа», стала Зеленская. Она разбила о корпус построенного для Украины корабля бутылку шампанского. По морским традициям считается, что именно с этого момента корвет официально получил собственное имя – «Гетман Иван Выговский».

Одесса News сообщала в сентябре 2022 года, что турецкая кораблестроительная компания STM строит первый корвет для Военно-Морских Сил Украины по проекту Ada, на мощностях верфи RMK Marine в Стамбуле.

Церемония закладки киля корабля на мощностях STM состоялась в сентябре 2021 года. Предполагалось, что в 2024 году он войдёт в состав ВМС, но приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания. 18 августа 2022 года Зеленский подписал указ о присвоении первому украинскому корвету имени «Гетман Иван Мазепа», а 2 октября этот корвет был спущен на воду в Турции. 29 мая он вышел на первые ходовые испытания. В августе 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд ВМС ВСУ.

18 августа 2023 года в Турции заложили второй корвет такого же типа для ВМС ВСУ. В целях восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении этому корвету класса «Ada» Военно-Морских Сил ВСУ его имени.

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