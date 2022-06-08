Турция хочет 25%-ю скидку на украинское зерно

Турция договорилась с Украиной о покупках зерна со скидкой в 25%. Это — «цена» за помощь в деблокаде украинских портов.

Как сообщает USM, Украина согласилась предоставить Турции такой дисконт, в обмен на посредничество в возобновлении морской торговли.

Турецкая сторона убеждает, что при её содействии суда с украинским зерном в Чёрном море будут в безопасности. «И Россия, и Украина доверяют только нам», — заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, цитирует издание.

Также сообщается, что перед тем, как открыть коридор и начать вывоз зерна из украинских портов, Турции необходимо 3-5 недель для подготовки, которую начнут, если Украина, Россия и другие страны достигнут договорённостей о механизме вывоза зерна.

Как заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын, «если мы договоримся об основных вопросах, то, наверное, понадобится ещё 3-5 недель, чтобы начать операцию. Когда речь идёт о разминировании, подготовке коридора и отправке туда судов, время работает против нас», — прокомментировал спикер.

По его словам, украинская сторона будет проводить работы по разминированию в портах, в частности, — в Одессе. Калын утверждает, что «есть определённые справедливые ожидания гарантий», что российские суда не будут заходить в украинские порты.

Как сообщала Одесса News, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не верит в пустые обещания Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.

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