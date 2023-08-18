В Стамбуле заложили второй корвет для украинского флота

В Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Об этом 18 августа в Facebook сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

«Согласно договорённостям, это уже второй корвет, который строится Турецкой Республикой для нужд Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины. Следует отметить, что все работы осуществляются своевременно в соответствии с графиками и заключёнными договорами», – подчеркнули в ВМС Украины.

Отмечается, что торжества по случаю закладки киля корабля типа ADA состоялись на одном из судостроительных предприятий Стамбуле.

Украину на церемонии представляли, в частности, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и начальник штаба ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов.

Для справки. Ada – тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций. В их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий, снижающих возможности противника засечь корабль радарами.

Одесса News сообщала в сентябре 2022 года, что турецкая кораблестроительная компания STM продолжает строить первый корвет для Военно-Морских Сил Украины по проекту Ada, на мощностях верфи RMK Marine в Стамбуле.

Церемония закладки киля корабля на мощностях STM состоялась в сентябре 2021 года. Предполагалось, что в 2024 году он войдёт в состав ВМС, но приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания.

18 августа 2022 года Зеленский подписал указ о присвоении первому украинскому корвету имени «Гетман Иван Мазепа», а 2 октября этот корвет был спущен на воду в Турции.

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