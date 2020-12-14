Турция первая, Украина — шестая в мире по темпам роста цен на недвижимость

Украина занимает шестое место среди стран с наибольшим ростом цен на жильё за ​​третий квартал 2019 — третий квартал 2020 годов.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на данные исследования Global House Price Index компании Knight Frank.

По итогам вышеуказанного периода, цены на жильё в Украине выросли на 10,3%.

С января по июнь 2020 года цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 1,8%.

В Украине, России и Новой Зеландии за последние четыре квартала цены на жилую недвижимость росли самыми высокими темпами.

Как отмечается, на первом месте рейтинга — Турция, где цены на недвижимость за год выросли на 27,3%. Однако, если учитывать высокую инфляцию (14%), то реальный прирост составил всего 13%.

В ТОП-10 стран по темпам роста цен на недвижимость по итогам третьего квартала входят: Турция (+27,3%), Новая Зеландия (+15,4%), Люксембург (+13,4%), Словакия (+11, 8%), Польша (+10,9%), Украина (+10,3%), Австрия (+9,5%), Россия (+9,2%), Нидерланды (+8,5%), Хорватия (+8,3%).

В целом средние цены на жилье в 56 исследуемых странах выросли на 4,5% в годовом исчислении.

Как сообщала Одесса News, в мировом рейтинге скорости интернета Украина занимает 58-ю строчку по скорости кабельного интернета.