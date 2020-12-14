СБУ блокировала банду, продававшую наркотики в 15 областях, в том числе в Одесской

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая получала миллионные прибыли от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в разные регионы страны.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным досудебного следствия, в наркогруппировку входили более 20 активных участников, наладивших продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины, том числе и в Одесской области.

Отмечается, что свою «продукцию» фигуранты предлагали на закрытом паблике телеграмм-канала и доставляли её заказчикам через сеть так называемых закладок. Для этого организаторы группы создали в регионах собственные центры наркокурьеров, которые получали «товар» для реализации почтовыми сервисами.

«Деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки разных платёжных систем. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта сбыта злоумышленниками запрещённых веществ.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях работники правоохранительных органов изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток «МДМА» и «Ксанакс». Также обнаружены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства, — сообщает СБУ.

Стоимость изъятой «продукции» составляет свыше 1,2 миллиона гривен по ценам «чёрного» рынка.

В настоящее время согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны 6 участников преступной группировки, в том числе лица, причастные к организации наркобизнеса.

Задержанным фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников преступной группы.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Службе безопасности Украины удалось блокировать в Одессе транзит через Украину 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как «боевой наркотик Исламского государства».

Фото: СБУ